Saftige Spenden und dekadente Ausgaben: Robbie Williams "verschenkt" Erbe seiner Kinder

Robbie Williams: Neuer Film und saftige Tour-Einnahmen

"Better Man - Die Robbie Williams Story" ist ein halbbiografischer Film, der den Aufstieg des Stars zum Ruhm als Mitglied von "Take That" und seine darauffolgende persönliche Krise verfolgt, die der Erfolg für den Weltstar mit sich brachte. Williams wird in dem Film als Schimpanse dargestellt, während alle anderen Menschen sind.

In den USA galt der Streifen als Kassenschlager, da er trotz eines Budgets von 110 Millionen US-Dollar 1,1 Millionen US-Dollar einspielte. Der Film schnitt in Großbritannien zwar besser ab, aber immer noch nicht so gut wie vorhergesagt.

Das Projekt startete am 2. Jänner 2025 in den deutschen und österreichischen Kinos.