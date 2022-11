Sängerin verletzt: Florence + The Machine verschieben Konzerte

"Und wie Tänzer wissen, ist es keine gute Idee, mit einer Verletzung zu tanzen. Mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr auftreten soll, um weitere Schäden zu vermeiden", berichtete Welch.

Die Band hatte ihr fünftes Studioalbum "Dance Fever" im Mai herausgebracht und ihre Tour am Montag mit einem Konzert in Paris begonnen. Es folgten Auftritte in Cardiff und London. Acht weitere Konzerte in Großbritannien sollen nun im kommenden Jahr nachgeholt werden, hieß es. "Ich kann es nicht abwarten, wieder auf den Beinen und zurück in euren Armen zu sein", schrieb Welch.