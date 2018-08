Mel B bekommt Unterstützung von Busenfreundin Heidi Klum

Ex-Spice-Girl Mel B (43) will sich demnächst freiwillig in Therapie begeben. Gegenüber der britischen Sun verriet die Sängerin den wahren Grund für diese Entscheidung, bestritt in Ellen Degeneres' TV-Show allen Gerüchten zum Trotz, alkoholabhängig oder sexsüchtig zu sein. Schuld sei eine posttraumatische Belastungsstörung.