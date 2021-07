Sänger Pietro Lombardi zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück

Der deutsche Sänger Pietro Lombardi will sich aus der Öffentlichkeit und den sozialen Netzwerken zurückziehen. Das verkündete der 29-Jährige am Montag auf seinem Instagram-Account. Es sei nicht einfach, diesen Text zu schreiben, begann Lombardi sein Statement. "Ich könnte niemals in die Kamera lachen & euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist!"