Ryan Reynolds will Ehe nicht durch weiteren Fußballklub gefährden

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (48, "Deadpool") und Miteigentümer des britischen Fußballklubs AFC Wrexham hat vorerst kein Interesse am Kauf weiterer Vereine. "Oh, nein. Ich würde gern verheiratet bleiben. Also nein, keine weiteren Fußballklubs mehr", sagte Reynolds am Dienstag auf der Digital- und Marketingmesse OMR in Hamburg mit einem Lachen.