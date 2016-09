Ryan Gosling lässt Emma in Venedig sitzen

Ohne Ryan Gosling an ihrer Seite musste US-Schauspielerin Emma Stone Mittwochabend bei der Eröffnung der Filmfestspiele Venedig über den roten Teppich schweben: Ihr "La La Land"- Filmpartner hatte ohne Angabe von Gründen kurzfristig seine Teilnahme bei der Premiere abgesagt.

Dies konnte die Stimmung der schönen 27-Jährigen, die in einer Traumrobe von Versace erschien, nicht trüben. Neben der prominent besetzten Jury – darunter Ex-Buhlschaft Nina Hoss und Chiara Mastroianni – gesellte sich auch Jeremy Irons mit Ehefrau Sinead Cusack unter die Premierengäste.

Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Der britische Oscarpreisträger hatte zuvor dem polnischen Star-Regisseur Jerzy Skolimowski den "Goldenen Löwen" für sein Lebenswerk überreicht.

Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI Heute Abend folgt die nächste große Uraufführung am Lido: Michael Fassbender & die schwedische Oscar-Gewinnerin Alicia Vikander, die privat ein On/Off-Paar sind, werden das Drama "The Light Between Oceans" präsentieren. Bei dem Film, der ja bereits 2012 gedreht wurde, lernten die beiden einander übrigens kennen und lieben.

Red Carpet in Venedig