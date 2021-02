RTL-Moderatorin Tanja Bütler hat Brustkrebs

"Die Tatsache, dass ich eine tödliche Krankheit in mir trage, hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das musste ich erstmal mit mir selber ausmachen", erinnert sich die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern an den Moment, in dem sie mit der Diagnose konfrontiert wurde.

Ihr dreizehnjähriger Sohn und ihre achtjährige Tochter sind ein großer Halt für sie. "Meine Tochter ist noch zu klein, sie hat es nicht sofort richtig verstanden. Mein Sohn ist sofort ganz proaktiv geworden und wollte direkt googlen, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Er packt richtig toll mit an und ist jetzt schon ein Profi im Spülmaschine-ausräumen", erzählt die Moderatorin.

Bütler modertiert zusammen mit ihrem Kollegen Kena Amoa das RTL-Talkformat "VIPstagram". Dass sie ihrer Arbeit auch weiterhin nachgehen kann, dafür zeigt sie sich dankbar. Da sie derzeit viele Arztbesuche absolvieren muss, sei dies eine willkommene Abwechslung. Dennoch müsse sie momentan etwas kürzer treten. Einmal die Woche habe sie Chemo-Therapie, was mit Nebenwirkungen verbunden ist. "Ich leide vor allem unter Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Übelkeit", meint Bütler, deren Priorität nun ist, wieder gesund zu werden. "Die gute Nachricht ist, dass die Behandlung anschlägt", sagt sie.