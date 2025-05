Wir werden Prinzessin Kate wohl bald mit Tiara sehen

Der britische König Charles III. hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch eingeladen. Macron und seine Frau Brigitte hätten eine Einladung des Königs akzeptiert, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Buckingham-Palasts. Der Staatsbesuch soll demnach von 8. bis 10. Juli stattfinden. Übernachten werden die beiden den Angaben des Palastes zufolge auf Schloss Windsor.

Fahrt in der Kutsche und Staatsbankett

Macron kommt mit seiner Visite noch US-Präsident Donald Trump zuvor, den Charles zu einem historischen zweiten Staatsbesuch eingeladen hat. Dieser könnte nach Angaben des US-Präsidenten im September stattfinden. Trump war bereits 2019 zu einem zeremoniellen Besuch im Land gewesen.

Zu einem Staatsbesuch in Großbritannien gehört traditionell ein pompöser Empfang mit militärischen Ehren und eine Fahrt in der Kutsche über die Prachtstraße The Mall sowie ein Staatsbankett im Buckingham-Palast. Einzelheiten seien noch nicht bekannt, es werde jedoch erwartet, dass Thronfolger William und Prinzessin Kate dabei eine Rolle spielen, schreibt das US-People-Magazin. Kate und Königin Camilla dürften für den eleganten Anlass wohl ihre Tiaras "entstauben", so People.