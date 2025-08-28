Starttermin für Verfahren gegen Prinzessin Mette-Marits Sohn Marius steht fest

Die Gerichtsverhandlung gegen Marius Borg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), soll am 3. Februar beginnen. Das berichtete die norwegische Zeitung Nettavisen unter Berufung auf Høibys Anwältin. Demnach sind 24 Verhandlungstage am Bezirksgericht Oslo anberaumt.

Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft in Oslo in der vergangenen Woche Anklage gegen Høiby erhoben. Insgesamt ist er in 32 Punkten angeklagt - unter anderem wegen Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.