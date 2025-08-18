Royals

Sohn von Mette-Marit wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt

Marius Borg Høiby und Mette-Marit
Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist Anklage erhoben worden.
18.08.25, 15:00
Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist Anklage erhoben worden. Das gab der zuständige Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo bekannt. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf der Vergewaltigung. 

Die norwegische Polizei warf Høiby im Juni insgesamt 23 mutmaßliche Straftaten vor. Darunter sind drei Anschuldigungen zu Sexualdelikten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen, wie die Osloer Polizei zum Abschluss ihrer mehr als zehnmonatigen Ermittlungen auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Es gebe eine zweistellige Zahl an Geschädigten in dem Fall, hieß es damals.

Marius Borg Høiby ist das älteste der drei Kinder von Mette-Marit und der Stiefsohn von Thronfolger Kronprinz Haakon. Er gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses. Mette-Marit und Haakon haben zwei weitere Sprösslinge: Erbprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus.

Einige Vorwürfe eingeräumt

Nach ersten Vorwürfen zu Körperverletzung und Sachbeschädigung hatte der heute 28-Jährige im August 2024 eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben. In einer schriftlichen Stellungnahme berichtete er damals von psychischen Problemen und davon, seit längerem mit dem Missbrauch von Drogen zu kämpfen. Andere Vorwürfe hat er über seine Verteidiger abgestritten, darunter auch die Sexualdelikte.

Mehr in Kürze.

