Sohn von Mette-Marit wegen vierfacher Vergewaltigung angeklagt

Gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist Anklage erhoben worden. Das gab der zuständige Staatsanwalt Sturla Henriksbø in Oslo bekannt. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf der Vergewaltigung.

Die norwegische Polizei warf Høiby im Juni insgesamt 23 mutmaßliche Straftaten vor. Darunter sind drei Anschuldigungen zu Sexualdelikten nach dem norwegischen Vergewaltigungsparagrafen, wie die Osloer Polizei zum Abschluss ihrer mehr als zehnmonatigen Ermittlungen auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Es gebe eine zweistellige Zahl an Geschädigten in dem Fall, hieß es damals.