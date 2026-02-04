Royals

Skandale um Königsfamilie: Mette-Marit verschiebt private Reise

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit erscheinen gemeinsam.
Gleich mehrere Skandale belasten derzeit die Familie von Norwegens Kronprinz Haakon.
04.02.26, 11:07

Unter dem Eindruck mehrerer Eklats hat die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit eine geplante private Reise ins Ausland verschoben. Das bestätigte eine Sprecherin des Königshauses der Deutschen Presse-Agentur - begründete die Entscheidung auf Anfrage aber nicht. 

Gleich mehrere Skandale belasten derzeit die Familie von Norwegens Kronprinz Haakon: Während in Oslo gerade ein Vergewaltigungs-Prozess gegen Mette-Marits ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) begonnen hat, taucht der Name der Kronprinzessin Hunderte Male in den Akten zu Jeffrey Epstein auf. 

Aussage von Høiby bei Skandal-Prozess in Norwegen erwartet

Sie soll über Jahre privaten Mail-Kontakt mit dem Sexualstraftäter gehabt haben. Eigentlich hatte Mette-Marit vorgehabt, zum Auftakt des Prozesses zu verreisen. Auch Haakon will nicht zur Verhandlung gegen seinen Ziehsohn kommen. 

Agenturen, kurier.at, kat 

