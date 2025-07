"Schlafender Prinz" von Saudi Arabien mit 36 Jahren verstorben

Prinz Al-Waleed bin Khaled bin Talal ist tot. Er starb Medienberichten zufolge am 19. Juli im Alter von 36 Jahren in einem Spital in Riad. Den Großteil seines Lebens war Al-Waleed bin Khaled bin Talal im Koma gelegen, nachdem er vor 20 Jahren in London in einen schweren Autounfall verwickelt war.

Seine Familie verabschiedete sich öffentlich. "Was Gott genommen hat, gehört ihm, und was er gegeben hat, gehört ihm (...). Wir gehören Gott und zu ihm kehren wir zurück. Ruhe in Frieden kleiner Cousin", ließt man auf Instagram neben einem Foto des saudischen Prinzen mit seinem Vater Khalid bin Talal Al Saud.