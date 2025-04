Royaler Witzbold in Rom: König Charles und seine Scherze

Großbritanniens König Charles III. hat in Italien über die Kochfertigkeiten der Briten im Hinblick auf die italienische Küche gescherzt. Großbritannien habe in hohem Maße vom italienischen Einfluss auf das, "was wir tragen, was wir trinken und was wir essen", profitiert, sagte der 76 Jahre alte König vor den Kammern des italienischen Parlaments in Rom.