Dänische Königin Margrethe II. musste ins Krankenhaus

Es handle sich um eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte das dänische Königshaus am Donnerstag mit. Die 85-Jährige wurde demnach "zur Beobachtung" ins Rigshospitalet eingeliefert, das größte Krankenhaus in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Margrethe, die am 16. April ihren 85. Geburtstag gefeiert hatte, war am vergangenen Sonntag zuletzt in der Öffentlichkeit aufgetreten. Sie nahm an einem Gottesdienst zum 80. Jahrestag der Befreiung Dänemarks von der Besatzung durch Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg teil.