Prinzessin Sofias Tochter Ines: Bilder von der royalen Taufe

Schon am schwedischen Nationalfeiertag am 6. Juni hatte Prinzessin Ines von Schweden im Alter von nur vier Monaten einen großen Auftritt in der Öffentlichkeit. Am 13. Juni wurde die Tochter von Prinz Carl Philip und seiner Frau Sofia in der Schlosskirche von Drottningholm getauft.

Prinzessin Sofia bei Ines' Taufe ein Blickfang in Gelb

Anschließend wurde Berichten zufolge ein Empfang für geladene Gäste und ein privates Mittagessen abgehalten.