Prinzessin Sofía von Spanien: So erwachsen präsentiert sie sich zum 18. Geburtstag

Im Vorfeld ihres Ehrentages gab es ein Fotoshooting im Garten des Zarzuela-Palastes in Madrid, bei dem sich Sofía natürlich, aber auch reifer und mit helleren, gestuften Haaren präsentierte. Ihrem modernen und trendbewussten Image bleibt sie auch auf diesen offiziellen neuen Fotos treu. Vor allem aber fällt das glückliche Lächeln der jungen Prinzessin auf – wohl kein Zufall, denn Sofia gilt als gesprächig, witzig und überaus freundlich.

Die Bilder wurden im spanischen Magazin Hola! veröffentlicht und können hier angesehen werden.

Übrigens: Die fünf neuen Porträts erinnern auch stark an jene, die das Königshaus im Mai 2024 anlässlich des 20. Hochzeitstages von Felipe und Letizia veröffentlichte. Auch damals wurde Außenaufnahmen mit dem Königspalast im Hintergrund gewählt.

Geburtstag weit weg von zuhause

Da Sofía nicht Thronfolgerin ist, sind zu ihrem 18. Geburtstag auch keine (öffentlichen) Feierlichkeiten geplant. Mehr noch: Für sie wird es ein herkömmlicher Tag werden, den sie nicht zuhause in Spanien, sondern an ihrem College in Wales (Großbritannien) verbringt, wie Hola! berichtet.

Sofía steht in der Thronfolge an zweiter Stelle hinter ihrer älteren Schwester Leonor (19). Im Dezember 2024 übernahm sie erstmals alleine einen Termin für die spanische Krone – ein wichtiger Schritt, der zeigt, dass Sofía mehr und mehr zu einer wichtigen Repräsentantin des Königshauses aufgebaut wird.

Doch die 18-Jährige hat bereits genaue Pläne für ihre Zukunft: Seit Sommer 2023 besucht sie das UWC Atlantic College in Wales und wird dort im Mai ihren Abschluss machen. Anders als ihre Schwester wird sie voraussichtlich ein Studium beginnen – was und wo, ist allerdings noch nicht bekannt. Man weiß allerdings, dass Sofía im Gegensatz zu Leonor keine Militärausbildung absolvieren wird.