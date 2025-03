Prinzessin Kate: Botschaft statt Foto zum Muttertag

"Im vergangenen Jahr war die Natur unser Zufluchtsort. Lasst uns an diesem Muttertag Mutter Natur feiern und erkennen, wie unsere Bindung zur natürlichen Welt nicht nur dazu beitragen kann, unser Inneres zu pflegen, sondern uns auch an die Rolle, die wir innerhalb des reichen Wandteppichs des Lebens spielen", kommentierte sie den Clip, unterzeichnet mit einem C für Catherine - ein Zeichen, dass sie den Text selbst verfasst hat. In gut einer halben Minute sind mehrere Natur-Szenen, untermalt mit langsamer Musik, zu sehen.