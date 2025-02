Prinzessin Annes Spitzname für Charles sagt viel darüber aus, wie sie über ihn denkt

Die britische Prinzessin Anne ist gefragt wie nie. Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht ein Unternehmen besucht, ein Dinner für die Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation gibt oder einen neuen Sportplatz eröffnet. Die einzige Tochter der gestorbenen Queen Elizabeth II. verbringt ein Leben im Schatten ihres älteren Bruders Charles. Doch das scheint sie nie wirklich zu stören. Im Gegenteil: Ihre beiden Kinder, Peter Phillips und Zara Tindall, erhalten auf ihren Wunsch keine royalen Titel. Anne findet, dass es so leichter für sie sein wird, ein normales Leben zu führen.

Anne hat auch eine humorvolle Seite. Wie ihr Vater, der 2021 gestorbene Prinz Philip , hat sie eine Neigung, Sprüche zu klopfen. Zu Übungen, an denen sie als Ehrenoffizierin des Militärs immer wieder am Steuer von Panzern teilnahm, sagte sie vor einigen Jahren: "Perfekt für Trafalgar Square, löst einfach alle deine Probleme!" Der Platz im Zentrum Londons ist notorisch von Stau geplagt.

Anne zu Charles: "Alte Bohne"

Dass Anne und Charles einander sehr verbunden sind, sei der britischen Zeitung Mirror zufolge auch in einer Doku über seine Krönung im Jahr 2023 deutlich geworden. Die Prinzessin habe älteren Bruder an seinem großen Tag mit einem humorvollen Spitznamen angesprochen. "Hallo, alte Bohne", habe Anne Charles begrüßt, woraufhin dieser lachte und ihre Hand küsste. Anne dürfte Charles gegenüber also nicht allzu ehrfürchtig sein.

Seit 1987 trägt Anne den Titel Princess Royal. Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family nimmt aber vor allem in den vergangenen Jahren zu: Hintergrund sind neben dem Tod ihrer Eltern das freiwillige Ausscheiden Prinz Harrys und Herzogin Meghans aus dem engeren Kreis der Königsfamilie sowie ihres Bruders Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal in Verruf gerät.

Kürzerzutreten komme für Anne, die bald ihren 75. Geburtstag feiert, nicht infrage. Über einen potenziellen Rücktritt sagte sie der Nachrichtenagentur PA kürzlich: "Das ist nicht wirklich eine Option."