Prinz Harry: Emotionales Update, wie er nach dem Verlust von Guy zurechtkommt

In dem Clip, der aus mehreren Bildern und Sequenzen mit dem Hund besteht, ist auch Prinz Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - zu sehen. Kurzzeitig sind auch Kinder zu sehen und zu hören. Harry und Meghan hatten ihre königlichen Pflichten vor fünf Jahren niedergelegt, das Paar lebt mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA.

Harry "sagte, wie sehr er seinen Hund vermisst"

Am Rande seine Invictus Games sprach Harry dem US-People-Magazin zufolge den Verlust des Tieres an. Eine Begegnung mit einem Therapiehund dürfte den Prinzen an Guy erinnert haben. "Harry kam direkt rüber und setzte sich direkt neben Thorin, kniete sich hin und fing an, ihn zu streicheln und sagte, wie sehr er seinen Hund vermisst", erzählte Hundeführerin Ali Harper im Gespräch mit People. "Und er bedankte sich für das, was wir mit Thorin machen."