Palast-Butler: So eng war das Verhältnis von Prinzessin Kate und Harry

Der britische Prinz Harry hatte vor einigen Wochen seinen Wunsch nach Versöhnung mit den anderen Royals geäußert. In einem BBC-Interview nach einer Niederlage vor Gericht um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Großbritannien, der ihm inzwischen nicht mehr automatisch in vollem Umfang zusteht, sagte er: "Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie." Er fügte hinzu: "Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat." Sein Vater spreche aber wegen des Streits um Personenschutz nicht einmal mit ihm.

Mit den wohl gut gemeinten Äußerungen trat Harry jedoch erneut ins Fettnäpfchen. Spekulationen über den Gesundheitszustand des an Krebs erkrankten Monarchen überschlugen sich nach dem Interview.

Dann hatten Mitte Juli britische Boulevardmedien, die über ein Treffen zwischen hochrangigen Mitarbeitern der Royals in London berichten, behauptet, zwischen König Charles III. und seinem jüngeren Sohn könnte sich tatsächlich eine Annäherung anbahnen.

"Sie haben ihn mit einbezogen"

Grant Harrold, früherer Butler im Palast, thematisiert indes eine andere Beziehung Harrys, die inzwischen ebenfalls auf Eis liegt: jene mit seiner Schwägerin Kate. Kurz vor Veröffentlichung seines Buchs "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service" plauderte er über seine Erfahrungen - und über die frühere Dynamik zwischen Harry, Prinz William und Kate. "Sie haben ihn mit einbezogen", erzählt er der Zeitung Telegraph, die einen Auszug aus dem Werk veröffentlichte. "Er ging oft mit Kate aus. William war unterwegs, und Kate und Harry unternahmen gemeinsam etwas", so Harrold. Harry und Kate dürften demnach ein enges Verhältnis gepflegt haben, sie seien etwa gemeinsam einkaufen oder in Pubs gegangen. Harrold: "Ich denke, wenn die Leute sagen: 'Oh, er wurde ausgeschlossen', dann war das wirklich nicht der Fall. Außerdem war er damals auch mit Chelsy (Davy) zusammen", sagt Harrold. "Chelsy war immer da. Und Chelsy und Kate verstanden sich sehr gut."