Niederländische Prinzessin Amalia nach Unfall zurück - mit Armschlinge

Gemeinsam mit Vater König Willem-Alexander besuchte die 21-Jährige die Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort, wo der Monarch die neue Standarte an das nach der Thronfolgerin benannte Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia übergab. Amalia trug ein rotes Sommerkleid - mit einem Accessoire, das sie sich wohl gerne erspart hätte: eine Armschlinge.

Amalia auf dem Weg der Besserung

Die Operation am Dienstag vor einer Woche sei gut verlaufen, hatte das Königshaus mitgeteilt. Die Prinzessin blieb zunächst zur Kontrolle in der Universitätsklinik in Utrecht.

Deswegen war auch der sommerliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinen Amalia, Alexia und Ariane auf den 30. Juni verschoben worden. Auch Königin Máxima passte ihren Terminplan an, um sich um ihre Tochter zu kümmern. Die Königin sagte ihre Teilnahme an einem Kongress in Amsterdam ab und König Willem-Alexander war bei der Eröffnung des Holland Festivals ohne seine Frau dabei.