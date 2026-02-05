Marius Borg Høiby soll "Vergewaltigung" und seinen Namen gegoogelt haben
Marius Borg Høiby (29) soll noch vor der Anklage gegen ihn im Internet Worte wie "Vergewaltigung" und seinen Namen gegoogelt haben. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit erklärte nach Angaben der Zeitung "Verdens Gang" am Donnerstag vor Gericht, er hätte zuvor Gerüchte über sich selbst gelesen, nach denen er eine Frau vergewaltigt haben soll. Deshalb habe er im Internet nach den Begriffen gesucht.
Am dritten Verhandlungstag im Vergewaltigungsprozess wird der 29-Jährige weiter zu einem mutmaßlichen Vorfall in der Residenz des Kronprinzenpaares befragt. Während einer Party mit Freunden soll er dort eine Frau sexuell berührt und gefilmt haben, während sie schlief. Als Beweismaterial wurden vor Gericht Videoaufnahmen gezeigt, die Høiby gemacht haben soll.
Sind Sie Opfer einer Straftat geworden? Informationen, kostenlose Beratung und Unterstützung erhalten Sie bei der Verbrechensopferhilfe WEISSER RING. Telefonberatung unter: 0800 112 112
Wenn Gewalt oder Missbrauch einen Ihrer Angehörigen, Bekannten, eine Schülerin oder einen Schüler betreffen, dann wenden Sie sich an die Beratungsstelle Die möwe.Telefonberatung unter: 01 532 15 15
Wenn Sie als Frau von Gewalt betroffen sind, wenden Sie sich an die Frauenhelpline. Die Beratungs- und Hilfsangebote sind kostenlos und das Team rund um die Uhr erreichbar. Telefonberatung unter: 0800 222 555
Die Vernehmung hatte bereits am Vortag begonnen - da hatte er ausgesagt, sich nur an einvernehmlichen Sex mit dem mutmaßlichen Opfer erinnern zu können. Am Donnerstag sagte er laut "Verdens Gang": "Ich bin heute unfassbar müde." Er sitze viel in seiner Zelle und denke nach. Kurz vor Prozessbeginn war der Norweger erneut festgenommen worden - wegen Drohungen mit einem Messer und Verstoßes gegen ein Kontaktverbot.
Kommentare