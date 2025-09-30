Kleines Luxemburg vor großem Thronwechsel: Prinz Guillaume wird neuer Großherzog
Zusammenfassung
- Großherzog Henri dankt nach 25 Jahren ab. Sein ältester Sohn Guillaume übernimmt das Amt. Die Übergabe erfolgt am 3. Oktober und war lange vorbereitet.
- Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Prinz Guillaume wird der siebte Großherzog. Er ist 43 Jahre alt, studierte Politikwissenschaft und absolvierte eine Offiziersausbildung. Seit 2012 ist er mit Prinzessin Stéphanie verheiratet und hat zwei Söhne.
- Zur Thronbesteigung reisen zahlreiche Staatschefs und Königspaare an. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage. Am 3. Oktober findet die Vereidigung statt, gefolgt von öffentlichen Auftritten und einem Gottesdienst.
Das kleine Luxemburg steht vor einem großen Thronwechsel. An diesem Freitag (3. Oktober) dankt Großherzog Henri nach 25 Jahren ab und übergibt die Amtsgeschäfte an seinen ältesten Sohn Guillaume. Der Wechsel kommt nicht überraschend: Schon vor einem Jahr hatte Henri (70) seinen Sohn zum Stellvertreter ernannt.
Einziges Großherzogtum der Welt
Luxemburg ist das zweitkleinste Land der EU und zählt rund 670.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Prinz Guillaume wird der siebte Großherzog von Luxemburg - dem einzigen noch heute bestehendem Großherzogtum der Welt. Großherzog ist ein Titel für Monarchen im Rang zwischen König und Herzog. Er nimmt repräsentative Aufgaben wahr. Zudem verkündet er Gesetze. Der 43-Jährige hat Politikwissenschaft in Großbritannien und Frankreich studiert und zuvor eine Offiziersausbildung an der britischen Militärakademie Sandhurst absolviert. Seit Oktober 2012 ist der bisherige Erbgroßherzog mit Prinzessin Stéphanie (41) verheiratet, die aus einer belgischen Adelsfamilie stammt. Die beiden haben zwei Söhne.
Auch Königspaare kommen zur Zeremonie
Zur Thronbesteigung haben sich mehrere Staatschefs aus Europa angekündigt, darunter auch Königspaare. Aus den Niederlanden reisen König Willem-Alexander, Königin Máxima und Thronfolgerin Catharina-Amalia an. Aus Belgien kommen König Philippe, Königin Mathilde und deren Tochter, Kronprinzessin Elisabeth. Zum Galadinner haben sich auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angesagt. Die Feierlichkeiten ziehen sich über drei Tage.
Am 3. Oktober steht die offizielle Zeremonie mit der Vereidigung des neuen Großherzogs im Mittelpunkt. Danach wird er sich mit Gattin Stéphanie auf dem Balkon des großherzoglichen Palastes in Luxemburg-Stadt zeigen und später auf dem großen Platz vor dem Rathaus durch die Menschenmenge gehen. Am 4. Oktober besucht der Großherzog mehrere Städte im Land, am 5. Oktober folgt ein Gottesdienst.
