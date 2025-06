"Immense Schmerzen": Update zu Prinzessin Amalia nach Unfall

Die niederländische Kronprinzessin Amalia hat sich bei einem Sturz vom Pferd den Arm gebrochen. Die 21-Jährige wurde in der Universitätsklinik in Utrecht operiert und befinde sich auf dem Weg der Besserung, teile das Königshaus mit. Die Operation am Dienstag sei gut verlaufen und Amalia bleibe zur Kontrolle noch bis Donnerstag in der Klinik.

Der eigentlich am Donnerstag anstehende sommerliche Fototermin von König Willem-Alexander, Königin Máxima und den drei Prinzessinen Amalia, Alexia (19) und Ariane (18) wurde aufgrund des Vorfalls auf den 30. Juni verschoben.

König Willem-Alexander über Amalias Unfall

Bei der Eröffnung des Holland Festivals am Mittwoch sprach König Willem-Alexander über seine Tochter und teilte dabei laut Mirror gegenüber Reportern sehr persönliche Worte. "Ich war sehr beeindruckt, wie tapfer sie trotz der immensen Schmerzen war. Und wie gelassen sie es ertrug. Wir sind sehr stolz auf sie und froh, dass sie die Operation überstanden hat", erzählte er.