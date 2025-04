Herzogin Meghan startet mit Kinderfoto in ihr neues Projekt

Herzogin Meghan hat zum Start ihres neuen Podcasts Fotos aus Kindertagen geteilt. "Manche fangen früh als Unternehmerinnen an", kommentierte sie ihren Post.

Auf den Schnappschüssen ist sie in Uniform mit anderen Mädchen zu sehen - offenbar bei ihren ersten Schritten als "Geschäftsfrau". "All die Jahre später und ich verkaufe immer noch Kekse!", schrieb Meghan dazu.

In ihrer neuen Podcast-Serie mit dem Titel "Confessions of a Female Founder", unterhält sich die Ehefrau des britischen Prinzen Harry mit befreundeten Unternehmerinnen. Dabei soll es unter anderem darum gehen, "wie man ein Milliardenunternehmen gründet", aber es gebe auch "girl talk", versprach Meghan im Vorfeld.

Meghan hatte sich auch erst vor Kurzem mit einer neuen Netflix-Serie zurückgemeldet, in der sie für und mit Freundinnen backt und kocht. Die Sendung traf jedoch auf sehr durchwachsene Kritik, unter anderem, weil darin ein intimer Blick auf ihr Privatleben nur vorgegaukelt wird - die Aufnahmen entstanden aber nicht bei ihr zu Hause. Unter der Marke "As Ever" verkauft Meghan außerdem Produkte wie Marmelade, Kräutertee und Fertig-Teig für Crêpes.

Meghans zweiter Podcast-Anlauf

Auch der neue Podcast kommt mit Wohlfühlfaktor daher: "Das ist kein Haifischbecken. Das ist ein Delfinbecken. Ja, das hier ist sehr freundlich. Das sind sehr freundliche Gewässer. Es wird alles gut", sagte Meghan in einer vor dem Start veröffentlichen Kostprobe.

Die Erwartungen an Meghan, einen Erfolg zu liefern, sind hoch. Ein erster Versuch, sich im umkämpften Podcast-Markt zu etablieren, war daneben gegangen: In der Serie "Archetypes", die zunächst bei Spotify erschien, sprach Meghan mit prominenten Frauen wie Mariah Carey, Paris Hilton und Serena Williams über Vorurteile. Sie wurde aber bereits nach einer Staffel abgesetzt. Der neue Podcast wird von dem Label Lemonada produziert.