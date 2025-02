Herzogin Meghan ist seit Jänner zurück auf Instagram. In den vergangenen Jahren hatte sie sich von den sozialen Medien zurückgezogen.

Herzogin Meghan gewährt seltenen Einblick in ihr kalifornisches Anwesen

Die Invictus Games sind das wohl prestigeträchtigste Projekt von Prinz Harry. Derzeit findet die siebente Ausgabe des internationalen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Militärangehörige in Kanada statt, wo Harry und seine Frau Herzogin Meghan in den vergangenen Tagen gemeinsam auftraten.

Meghan reiste inzwischen zurück nach Kalifornien. Zuhause angekommen teilte sie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story, dass sich ihre Kinder Archie und Lilibet über Mitbringsel wie Süßigkeiten und Sporttrikots mit ihren Namen darauf freuen dürfen. Dabei gewährte sie auch einen seltenen Einblick in ihr Anwesen, das sich in der Nobelgegend Montecito befindet. "Damit unsere Kleinen auch wissen, wie Kanada und die Invictus Games schmecken", schrieb Meghan zu dem Schnappschuss. "Wir feuern euch von zuhause aus an!"

© Herzogin Meghan / Instagram / @meghan / Screenshot Zuhause bei Harry und Meghan

Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, hatte die Invictus Games nach Begegnungen mit schwer verletzten Soldaten und Soldatinnen ins Leben gerufen. Die Wettkämpfe gab es erstmals 2014 in London, zuletzt fanden sie im September 2023 in Düsseldorf statt. "Lasst die Spiele beginnen! Macht euch bereit für eine Woche voller Herz, Hoffnung und Helden in Aktion. Jubelt laut und stolz mit uns, so können wir zeigen, wie viel uns die Teilnehmenden und ihre Familien bedeuten", hatte Meghan am Wochenende zu einem Promotionsvideo geschrieben. Im Hintergrund des Clips hört man Harry eine aufbauende Rede halten.

Herzogin Meghan ist erst seit Jänner zurück auf Instagram. In den vergangenen Jahren hatte sie sich von den sozialen Medien zurückgezogen. Ihr Comeback startete fulminant: Der Account @meghan hatte nach kurzer Zeit bereits mehrere Hunderttausend Follower und Followerinnen, derzeit - Mitte Februar - sind es rund 1,7 Millionen. Der erste Post zeigte die 43-Jährige am Strand in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Kamera folgte ihr einige Meter, bevor sie mit der Hand die Jahreszahl 2025 in den nassen Sand zeichnete. Aufgenommen wurde der Clip von Prinz Harry.

Engagement gegen Cybermobbing Aus dem Umfeld des Paares hieß es, Meghan freue sich, in die sozialen Medien zurückzukehren. Sie wolle dort Neuigkeiten über Projekte posten, an denen sie gearbeitet habe. Gleichzeitig wolle sie damit einen freudevollen und nachdenklichen Umgang im Netz fördern. Harry und Meghan setzen sich schon seit einiger Zeit dafür ein, die negativen Auswirkungen, die soziale Medien auf die psychische Gesundheit und ganze Gesellschaften haben können, zu bekämpfen.

Die beiden hatten sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Seitdem schlossen die beiden Verträge im Millionenwert ab, um finanziell auf eigenen Füßen zu stehen. Dazu gehört eine Zusammenarbeit mit Netflix. Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet. Besonders mit seinem Bruder William liegt Harry im Clinch. Doch auch das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. gilt als angespannt. Beigetragen hatten dazu vor allem die Veröffentlichung von Harrys Autobiografie "Spare" ("Reserve") und einer Dokuserie, in der das Paar seine Entfremdung von der Königsfamilie festgehalten hatte.