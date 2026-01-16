Das Jahr 2026 wird zumindest aus Sicht der europäischen Königshäuser vollkommen von bedeutsamen Jubiläen, Geburtstagen und Gedenkmomenten bestimmt. Während viele Anlässe Grund zur Freude bieten, wird es auch Momente des stillen Innehaltens geben. Hier ist für Sie ein Überblick über die wichtigsten royalen Ereignisse in diesem Jahr:

Queen Elizabeth II.: 100. Geburtstag Das wohl emotionalste Datum dies heurigen Royal-Jahres ist der 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II., die am 21. April 1926 geboren wurde. Die britische Monarchin, die 70 Jahre lang den Thron innehatte, verstarb im September 2022 im Alter von 96 Jahren. Ihr Andenken bleibt in Großbritannien lebendig, und ihr Jahrhundert-Geburtstag wird zweifellos ein Anlass für viele Gedenkveranstaltungen sein. Sie ist eine der prägendsten Figuren des 20. und 21. Jahrhunderts, ihre Beliebtheit hat auch nach ihrem Ableben nicht abgenommen. Es ist wahrscheinlich, dass Großbritannien den 100. Geburtstag der Queen gebührend zelebrieren wird. Prinz Philip: Fünfter Todestag Nur wenige Tage zuvor, am 9. April, jährt sich der Todestag ihres langjährigen Ehemannes Prinz Philip zum fünften Mal. Der Duke of Edinburgh, der 73 Jahre an der Seite der Queen stand, verstarb 2021 im Alter von 99 Jahren. Seine Rolle in der britischen Monarchie bleibt unvergessen.

Prinzessin Diana: Halbrunder Geburtstag Am 1. Juli wird anlässlich ihres 65. Geburtstags an Prinzessin Diana erinnert, die als "Königin der Herzen" weltweit unvergessen ist. Am 31. August 1997 starb sie bei einem Autounfall in Paris. Sie hinterließ ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry. Herzogin Meghan: 45. Geburtstag Die Ehefrau von Prinz Harry feiert am 4. August ihren 45. Geburtstag. Bislang ist noch nicht bekannt, wie sie diesen Ehrentag verbringen wird. Wahrscheinlich wird sie ihre Fans aber auf Instagram darüber auf dem Laufenden halten. Prinz William & Prinzessin Kate: 15. Hochzeitstag Am 29. April feiern Prinz William und Catherine, die Princess of Wales, ihre Kristallhochzeit; sie sind dann also bereits 15 Jahre verheiratet. Ihre Traumhochzeit in der Westminster Abbey im Jahr 2011, die medial groß begleitet und international für Schlagzeilen sorgte, bleibt unvergessen.

Auch andere Königshäuser Europas haben 2026 zahlreiche Gründe zum Feiern. Prinz Claus der Niederlande: 100. Geburtstag Am 6. September wäre Prinz Claus der Niederlande 100 Jahre alt geworden. Der beliebte Ehemann von Königin Beatrix verstarb bereits 2002 und bleibt in den Niederlanden bis heute eine herausragende Figur. Carl XVI. Gustav von Schweden: 80. Geburtstag & Goldene Hochzeit Schwedens König Carl XVI. Gustaf wird 2026 ebenfalls im öffentlichen Fokus stehen. Am 30. April feiert er seinen 80. Geburtstag. Seit 1973 regiert er als König von Schweden und ist damit einer der dienstältesten Monarchen Europas. Zusätzlich steht den schwedischen Royals ein weiteres Jubiläum an: Am 19. Juni begeht er mit Königin Silvia den 50. Hochzeitstag, die beiden feiern also Goldene Hochzeit.

König Harald V. von Norwegen: 35 Jahre am Thron In Norwegen wird am 17. Januar ein besonderes Thronjubiläum gefeiert: König Harald V. (88) begeht sein 35. Jahr als Monarch. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen in den vergangenen Jahren zeigt Harald V. unermüdliches Engagement für seine Aufgaben, weshalb er vom Volk weiterhin als König gefeiert wird. Prinzessin Eléonore von Belgien: 18. Geburtstag Für Prinzessin Eléonore von Belgien steht ein bedeutender Schritt ins Erwachsenenleben bevor: Am 16. April feiert die jüngste Tochter von König Philippe und Königin Mathilde ihren 18. Geburtstag und wird damit volljährig. Es ist noch nicht bekannt, ob sie danach in die Fußstapfen ihrer älteren Schwester Kronprinzessin Elisabeth treten und eine militärische Ausbildung absolvieren wird.

Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène Nicht nur William auch Kate, auch Fürst Albert II. von Monaco und Fürstin Charlène feiern 2026 ihren 15. Hochzeitstag – und zwar am 1. Juli. Trotz immer wiederkehrender Gerüchte um ihre Beziehung scheint das Paar in den letzten Jahren Beziehungskrisen überwunden zu haben. Halbrunde Geburtstage Prinzessin Marie von Dänemark wird am 6. Februar 50 Jahre alt. Königin Máxima der Niederlande feiert am 17. Mai ihren 55. Geburtstag, genauso wie Märtha Louise von Norwegen, die am 22. September 1971 das Licht der Welt erblickte.