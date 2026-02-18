Ex-Premier Brown: "Allein wegen Enthüllungen zu Stansted müssen sie Andrew verhören"

Die britische Polizei prüft, ob der US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein den Flughafen London-Stansted als Drehkreuz für das Schleusen von Missbrauchsopfern nutzen ließ. Hinweise in den jüngst vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Akten würden untersucht, teilte die Polizei der nordöstlich von London gelegenen Grafschaft Essex mit. Es gehe um verdächtige Flüge mit Privatmaschinen, die in Stansted angekommen und abgeflogen seien. Laut Quellen des britischen Rundfunksenders BBC bedeutet der nun eingeleitete Schritt noch nicht den Beginn groß angelegter Ermittlungen. Der frühere Premierminister Gordon Brown hatte kürzlich schwere Versäumnisse der britischen Polizei beim Aufarbeiten des Kriminalfalls Epstein angeprangert und eine detaillierte Untersuchung verlangt. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung "New Statesman" schrieb Brown, in den Akten enthaltenen E-Mails sei klar zu entnehmen, dass Epstein junge Frauen und Mädchen ("girls") aus Lettland, Litauen und Russland über Stansted einfliegen ließ. Mindestens eines der Opfer habe demnach eine Verbindung zum damaligen Prinzen Andrew gehabt. Auch Britinnen seien an Bord der "Lolita-Express" genannten Maschinen gewesen.

Brisanter Bericht über Dutzende Privatflüge Über die Jahre seien Recherchen der BBC zufolge rund 90 solcher Flüge von britischen Flughäfen aus gestartet, schrieb Brown - allein 15 davon nach 2008, also zu einem Zeitpunkt, als Epstein bereits rechtskräftig wegen Missbrauchs verurteilt war. "Wie es sein kann, dass es trotzdem weitere Flüge gab, hätte gründlich untersucht werden müssen", kritisierte der Labour-Politiker, der Großbritanniens Regierung von 2007 bis 2010 führte. Das sei aber nicht geschehen. Browns Fazit: "Die britischen Behörden hatten kaum einen oder gar keinen Schimmer, wer durch unser Land geschleust wurde, und für wen noch außer für Epstein." Nach der Lektüre der Epstein-Akten sei er "bis ins Mark erschüttert" - nicht nur wegen der menschlichen Abgründe, die sich darin auftäten, sondern auch angesichts "der bis jetzt nicht anerkannten Rolle Großbritanniens". Die Ermittlungsbehörden müssten den Erfüllungsgehilfen Epsteins nachspüren und überprüfen, ob einflussreiche Freunde des bis in höchste Gesellschaftskreise vernetzten Finanziers ihn vor Ermittlungen im Vereinigten Königreich schützten.

