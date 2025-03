Ausgeplaudert: Kates intimer Kommentar über William beim Guinnes-Trinken

Es hat Tradition, dass sich die Princess of Wales am St. Patrick's Day , der im Großbritannien am 17. März unter anderem mit einer großen Parade zelebriert wird, einen kräftigen Schluck Guinnes gönnt.

Nach dem Salut begab sich die Prinzessin in die Kaserne, wo die Soldaten einen Toast auf sie aussprachen. Und während Kate am Guinness nippte, verriet sie, was sie wirklich vom Bart ihres Mannes hält. Auch sonst gab sie sich in Plauderlaune.

Kate über Leben in Windsor und den Bart ihres Mannes