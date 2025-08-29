An welche strenge Regel sich Prinzessin Madeleines Kinder zuhause halten müssen

Die schwedische Prinzessin Madeleine gewährte ihren rund 351.000 Fans auf Instagram gerne kleine Einblick in ihr Leben. Auf der Plattform veröffentlichte sie kürzlich ein Foto von ihren Kindern Prinzessin Leonore (11), Prinz Nicolas (10) und Prinzessin Adrienne (7). Alle drei tragen in einem Garten stehend Freizeitkleidung und lächeln entspannt in die Kamera. Mit von der Partie ist auch Familienhund Teddy . "Happy Summer!", also: "Froher Sommer!", kommentierte Madeleine, die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf , den Ferien-Schnappschuss.

"Überhaupt keine sozialen Medien"

Zuhause bei den Royals gilt eine besondere Regel: "Überhaupt keine sozialen Medien. Unsere älteste Tochter Leonore ist (...) die Einzige, die ein eigenes Handy haben darf, aber keine sozialen Medien", erzählt Madeleine im Gespräch mit der Zeitung Dagens Industri.

Madeleine ist die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria und Prinz Carl Philip. Sie ist seit zwölf Jahren mit Christopher O'Neill verheiratet. Er teilt die Einstellung seiner Frau: "Kann man als Elternteil vollständig kontrollieren, was die Kinder sehen, wenn sie etwa YouTube nutzen? Nein. Aber einige Länder haben eine Altersgrenze von 16 Jahren für soziale Medien festgelegt, was ich für den richtigen Weg halte."