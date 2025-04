Adelsexperte: Wenn Charles ins Spital muss, fangen die Leute an, sich Sorgen zu machen

Großbritanniens König Charles III. und seine Frau Königin Camilla haben am Mittwoch ihren 20. Hochzeitstag gefeiert - in Italien. Die beiden hatten sich am 9. April 2005 in Windsor das Ja-Wort gegeben.

Und dabei dürfte die Reiseplanung zwischenzeitlich auf wackligen Beinen gestanden sein: Nebenwirkungen von Charles' Krebstherapie hatten Ende März einen kurzen Krankenhausaufenthalt sowie eine mehrtägige Pause von seinen offiziellen Pflichten notwendig gemacht.

"Leute fangen an, sich sorgen zu machen"

Dass Charles vergleichsweise offen mit seiner Erkrankung umgeht, wäre für die Generationen vor ihm undenkbar gewesen. "Als sein Großvater George VI. an Krebs erkrankte, wurde ihm das nicht einmal selbst gesagt", zitiert die Newsplattform Express.co.uk Royal-Kommentator Richard Eden. Die neue Transparenz hat offenbar auch negative Effekte: "Natürlich befinden wir uns auf unbekanntem Terrain... aber wenn er ins Krankenhaus muss, weil er sich wegen der Behandlung nicht so gut fühlt, was durchaus verständlich ist, fangen die Leute an, sich Sorgen zu machen und ein wenig in Panik zu geraten", so Eden. Camilla wünsche sich wohl, dass ihr Mann weniger arbeitet, glaubt Eden: "Ich habe das Gefühl, dass die Königin sehr daran interessiert ist, ihn ein wenig zu bremsen. Ich glaube, es wäre ihr lieber, wenn er sich im Garten entspannen und keine Arbeit verrichten würde, aber so ist er einfach nicht."

Gegen welche Form von Krebs der König ankämpft, wurde bislang nicht öffentlich gemacht.

Treffen mit Meloni und Mattarella

Charles schont sich auch in Italien nicht: Am Dienstag standen Treffen mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und Präsidenten Sergio Mattarella auf dem Besuchsprogramm. Ein ursprünglich geplantes Treffen mit Papst Franziskus im Vatikan konnte wegen der angeschlagenen Gesundheit des Kirchenoberhaupts nach einer lebensgefährlichen Lungenentzündung nicht stattfinden.

Am Donnerstag reist das Königspaar in die Adria-Stadt Ravenna. Hier wird es das Grab von Italiens Nationaldichter Dante Alighieri (1265-1321) besuchen. Dante, Autor des Werks "Die göttliche Komödie" (Divina commedia), gilt als "Vater" der italienischen Sprache.