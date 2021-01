Royale Influencerin: Willem-Alexander-Nichte ist Instagram-Königin

Ihr Onkel ist kein Geringerer als Willem-Alexander, König der Niederlande. Sie selbst mausert sich im Internet zur Instagram-Queen: Die Rede ist von Eloise Sophie Beatrix Laurence, Gräfin von Oranje-Nassau, Freiin von Amsberg. Die Nichte des niederländischen Königs zeigt ihr Leben auf Instagram und ist mit 221.000 Followern schon längst ein Instagram-Star, was der 18-Jährigen inzwischen den Beinamen "Gräfinfluencerin" eingebracht hat.

"Gräfinfluencerin": Willem-Alexander-Nichte zeigt ihr Leben auf Instagram

Im Gegensatz zu Willem-Alexanders Töchtern Prinzessin Catharina-Amalia, Prinzessin Ariane und Alexia von Oranje-Nassau genießt die älteste Tochter von Prinz Constantijn, dem jüngeren Bruder des Königs, und Prinzessin Laurentien in Sachen Selbstinszenierung etwas mehr Narrenfreiheit. Sowohl auf Instagram als auch Tiktok gewährt Gräfin Eloise Einblicke in ihr Studentenleben, zeigt sich in Party-Outfits und beim Schlemmen, postet Selfies und lässt ihre Follower an Urlauben oder Treffen mit ihren Freunden teilhaben.