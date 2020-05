Royale Gäste bei der Fête Impériale

"Dass Juan Carlos und Sophia gemeinsam kommen, erscheint jedoch als höchst unwahrscheinlich", sagte Gürtler in dezenter Ironie. Das käme ihr quasi Spanisch vor ...

Ein anderes Geheimnis lüftete sie auf Nachfrage: "Ich werde diesmal ein Kleid von Escada tragen – welches, steht allerdings noch nicht fest!"

Einen farblichen Dresscode gibt es heuer nicht: "Jede Dame sollte das tragen, was ihr am besten steht!" Stammgast Christian Ludwig Attersee, der ja das Plakat für den Charity-Ball malte, bekannte sich als Fan des Schauplatzes: "Ich wollte in meiner Jugend unbedingt Reiter werden. Leider bin ich dann doch Segler geworden – aber das ist eine andere Geschichte ..."