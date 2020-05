Royal-Expertin: Prinz Harry "wieder in Kontakt" mit Prinz William

Die letzten Monate waren für die britischen Royals mehr als turbulent. Besonders das brüderliche Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William soll stark unter den innerfamiliären Spannungen gelitten haben. Nachdem Harry nun mit seiner Frau, Herzogin Meghan, und dem gemeinsamen Sohn Archie nach Los Angeles umgezogen ist und die Familie nicht mehr der offiziellen Riege des Königshauses angehört, sollen die Brüder wieder öfter Kontakt haben.

Royal-Expertin Katie Nicholl erklärte gegenüber Entertainment Tonight, dass vor allem die Corona-Erkrankung von Prinz Charles dazu beigetragen habe, die Wogen zu glätten. "Es gab eindeutig einige ziemlich große Risse in dieser Beziehung, aber die Dinge sind besser geworden und ich weiß, dass William und Harry telefonisch in Kontakt sind", so Nicholl. "Es gab Videoanrufe, sie haben Geburtstage in der Familie gefeiert und ich denke, da es Prinz Charles nicht gut ging, haben sich die Brüder wirklich gezwungen, den Hörer abzunehmen und sich wieder zu melden."

Schluss mit royalem Drama?