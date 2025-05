Romina Palm: Falscher Alarm in der 40. Schwangerschaftswoche

Eine Geburt findet meist zwischen der 38. und der 42. Schwangerschaftswoche statt. Palm, die sich derzeit bereits in der 40. Schwangerschaftswoche befindet, dachte nun - wie sie erzählt - für einen Moment, das Baby würde sich bereits auf den Weg machen.

Falscher Baby-Alarm bei Romina Palm

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin und Influencerin, die auf Instagram ihre Schwangerschaft dokumentiert, berichtet, dass sie bei einer Massage und dann gemeinsam mit ihrem Verlobten essen gewesen sei, als sie alle fünf bis zehn Minuten Übungswehen verspürte. Die hätten sich "anders" angefühlt als zuvor.

"Alles hat sich 'so schwer nach unten' angefühlt und gezogen, bis in den Rücken rein", schreibt sie unter einem Video, in dem sie ihren prallen Babybauch zeigt. "Uns war klar: Maus kommt! Na was denkt ihr, haben wir noch gemacht? Zu Ende gegessen und ab ein McFlurry holen. Na klar! Dafür ist immer Zeit", scherzte die 25-Jährige.