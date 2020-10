Rock-Star Jon Bon Jovi: Sein Geheimnis von 40 Jahren Liebe

Bon Jovi im Interview mit dem People Magazine: „Gegenseitiger Respekt. Wir sind zusammen aufgewachsen, miteinander gewachsen und mögen einander sehr.“

Und der Beginn ihrer Romanze? „Sie ließ mich in der Schule in Geschichte von ihr abschreiben. Sie hat mich in der ersten Minute, als ich sie sah, fasziniert. Das hat sich in vier Jahrzehnten nicht geändert.“ Dorothea ergänzt: „Ich war schon immer gut darin, Potenzial zu erkennen.“

Kürzlich nannte sich Jon (Tophit: „It’s My Life“, insgesamt 130 Millionen verkaufte Tonträger mit seiner Band) sogar einen „Poster Boy“ für verheiratete Rocker.