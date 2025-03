"Resident Evil"-Star Milla Jovovich: "Ehe ist hart"

"Ich habe meinem Mann gesagt, dass ich davon düstere Gedanken kriege, sehr düstere sogar." Ihr Mann unterstütze sie dabei, "dass ich aus der dunklen Stimmung komme, in die ich mich vergrabe", erklärte Jovovich, die unter anderem mit der düster-dystopischen Action-Film-Reihe "Resident Evil" Erfolge feierte. Wenn sie dann jedoch wieder online gehe, verliere sie sich "in diesem ganzen Labyrinth" und frage sich: "Was ist nur auf der Welt alles los?"

"Ich habe das gute Recht, auch mal schwach zu sein"

Ihre drei Töchter bekämen ihre düstere Stimmung manchmal mit, was sie aber auch okay finde, erzählte Jovovich. "Ich bin ein Mensch, und jeder Mensch hat seine Tiefpunkte. Ich habe das gute Recht, auch mal schwach zu sein. Meine Kinder müssen verstehen, dass da draußen eine große, weite Welt ist, die einem Angst machen kann – auch mir als Mutter."

Die zu Sowjetzeiten in Kiew geborene Jovovich spielte zwischen 2002 und 2016 unter anderem in sechs Verfilmungen der Videospielreihe "Resident Evil" die Hauptrolle. Mit ihrem Ehemann und "Resident Evil"-Regisseur Paul W. S. Anderson drehte sie zuletzt das Science-Fiction-Abenteuer "In the Lost Lands", das in einer nach einem globalen Krieg zerstörten Welt spielt.

"Ehrlicher Respekt" für den Partner

Die beiden sind seit 2009 miteinander verheiratet. "Eine Ehe ist hart", sagt Jovovich im Bunte-Gespräch. "Manchmal fühlst du dich deinem Partner total nah, manchmal brauchst du eine Pause von ihm. Manchmal willst du zu Hause sein, manchmal nicht. Das Nummer-Eins-Erfolgsrezept unserer Ehe ist der ehrliche Respekt füreinander. Wenn du den nicht hast, dann kriegst du Probleme. Aber ich habe verstanden: Diese Person, mit der ich alle Höhen und Tiefen durchgemacht habe, ist mir der liebste Mensch auf Erden. Er hört mir zu, er nimmt mich wahr, so wie ich bin, und er respektiert mich und meine Gefühle."