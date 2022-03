Renée Zellweger: "Bridget Jones"-Star auf Wolke Sieben

Ach, muss Liebe schön sein. Vergangenen Sommer wurde bekannt, das "Bridget Jones"-Star Renée Zellweger und Fernsehmoderator Ant Anstead ein Paar sind - auch wenn ihre Beziehung erst später bestätigt werden sollte. Obwohl Anstead erst im Jänner verriet, dass eine Hochzeit für ihn und Zellweger nicht geplant sei, könnte es in ihrer Beziehung offenbar nicht besser laufen.

Ant Anstead und Renée Zellweger teilen ihr Liebesglück

Die beiden lernten sich in der Show von Anstead "Celebrity IOU: Joyride" kennen. Und es hat einfach gefunkt zwischen der Texanerin und dem Briten, der nach zwei gescheiterten Ehen eigenen Angaben zufolge "dankbar" dafür ist, Zellweger getroffen zu haben. Über die Beziehung der beiden ist aber nicht viel bekannt - die Schauspielerin und der Moderator genießen ihr Liebesglück weitgehend im Privaten. Auch wenn Antstead keinen Hehl daraus macht, ein großer Fan von den schauspielerischen Fähigkeiten seiner Freundin zu sein. Dass Zellweger im Vergleich zu ihm bekannter ist, stört ihn nicht im Geringsten.

In einem Interview scherzte Anstead einmal anerkennend, gar nicht gewusst zu haben, dass Zellweger keine Britin ist, weil sich die US-Amerikanerin für ihre "Bridget Jones"-Rolle so einen authentischen englischen Akzent antrainiert hatte. Auf seinem Instagram-Account rührt der 42-Jährige zudem fleißig die Werbetrommel für Zellwegers neue Miniserie "The Thing About Pam".