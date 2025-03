Reise-Influencerin Elise Caffee bei tragischem Unfall gestorben

Elise Caffee , eine beliebte Bloggerin und Influencerin aus Utah, starb an den Folgen eines Autounfalls in Mexiko, bei dem sie schwere Verbrennungen durch heißen Asphalt erlitt. Das berichten US-amerikanische Medien.

Der tragische Vorfall ereignete sich am 6. März, als Elise und ihr Ehemann Dan Caffee auf dem Weg zu einer Hochzeit in Cancún, Mexiko, in eine Massenkarambolage mit zehn Autos gerieten.

Der Fahrer des Wagens starb am Unfallort. Dan Caffee zog seine schwer verletzte Frau aus dem Wrack. "Unser Fahrer wurde getötet und Elise erlitt schwere Verbrennungen, ich blieb unverletzt", berichtete der Familienvater nach dem Unfall. "Elises Zustand ist stabil, aber in einem schlechten Zustand", hieß es da noch.

"Es geschah direkt vor einem Krankenhaus, was einem Wunder gleichkommt. Krankenhausmitarbeiter eilten herbei und versuchten sofort, Menschen unter Autos hervorzuziehen [....] Doch der Asphalt war so heiß, dass sie sich an ihren Schutzhandschuhen verbrannten."

Neun Tage später verstarb die Influencerin in einer Spezialklinik in Salt Lake City jedoch an den schweren Verbrennungen.