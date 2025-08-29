Rebecca Mir wird künftig nicht mehr das ProSieben-Magazin "taff" moderieren.

"Unzählige wunderbare Erinnerungen"

Es sei "einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe. Vielleicht sogar der schwierigste", schreibt sie auf Instagram. Nach 13 Jahren sei für sie die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. "Schweren Herzens höre ich bei taff auf. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer mir das fällt", so Mir. "Taff war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte lachen, lernen, wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Und mein Herz und Kopf sind voll von unzähligen wunderbaren Erinnerungen. Ich hatte einfach eine geile Zeit bei taff." Am Ende bedankt sie sich bei ihren Wegbegleitern. Jetzt freue sie sich auf "alles was da kommt".