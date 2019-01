Rebecca Ferguson: "Mission Impossible"-Star hat heimlich geheiratet

Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (35) hat über die Weihnachtsfeiertage heimlich geheiratet.

"Wir wollten beide diese Schwelle irgendwie überschreiten. Ich bin nicht besonders religiös, sondern glaube an die Liebe. Wir haben es vor allem für uns und unsere Familien gemacht", sagte sie am Mittwoch in der US-Show Extra.