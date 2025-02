Der deutsche Schauspieler Ralf Moeller ("Gladiator") ist in großer Trauer: Seine geliebte Mutter Ursula ist im Alter von 88 Jahren kurz vor ihrem Geburtstag gestorben. Das gab der 66-Jährige nun auf Instagram bekannt.

"Danke für all die Liebe und Geborgenheit"

Moeller postete am 5. Februar auf Instagram ein gemeinsames Foto mit seiner Mutter. Dazu schrieb er: "Heute morgen bist du von uns gegangen, meine geliebte Mutter mit 88 Jahren. Nächste Woche am 14. Februar wäre Dein Geburtstag gewesen. Ich danke dir für all die Liebe und Geborgenheit , die du mir und all den anderen gegeben hast. R.I.P."

In der Kommentarspalte finden sich natürlich viele Beileidsbekundungen – unter anderem von Moderator Kai Pflaume: "Sie war immer stolz auf dich und du immer für sie da. Mein Beileid", schrieb der TV-Star. Auch andere Prominente meldeten sich zu Wort: "Sending my love to Ralfy", schrieb Schwarzenegger-Sohn Patrick. Und Riccardo Simonetti kommentierte: "Was für schöne Worte du gefunden hast. Mein herzliches Beileid."