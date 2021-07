Rainer Wöss: Spießer in der Superwelt

Wöss

Ulrike

"Faszinierend, denn schließlich steckt in jedem Mann ein gewisser Hannes, der stumpf dahinlebt und erst wachgerüttelt werden muss", stelltfest. Das Erfolgsgeheimnis des Films sei, dass "und ich uns sofort riechen konnten. Wichtig, wenn man die Abwesenheit von Nähe in einer Partnerschaft spielen muss." Und natürlich: "Markovics als sehr, sehr liebevoller, aber auch sehr anspruchsvoller Regisseur, der eines Tages sagte: ,Spiel’ ma nix vor: Du bist deshalb da, weil du du bist!‘ Klingt einfach, ist aber das Schwerste, weil man genau wissen muss, wo man steht."

Und welche Rolle spielen Gott & Glauben im Leben des "sehr katholisch" (in einer Familie mit fünf Kindern) aufgewachsenen Künstlers? "Mein Glaube ist in Erlebnissen, in der Kommunikation mit Menschen und in der Natur manifestiert. Ich war neun Jahre im Internat in Wilhering, unterrichtet von klerikalem Personal. Ich gehe noch immer in die Kirche, hinterfrage sie aber natürlich. Wir haben damals das Glück gehabt, nicht missbraucht worden zu sein. Wir haben nämlich ,nur‘ Watschen abbekommen ..."