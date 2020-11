Rätselraten vor dem "Masked"-Singer Finale: Wer steckt unter den Masken?

In den vergangenen Wochen wurde bereits viel spekuliert, im Finale wird nun das letzte Geheimnis gelüftet: Fünf Teilnehmer treten in der letzten Folge der ProSieben-Show "The Masked Singer" am 24. November gegeneinander an: Die Erdmännchen, das Skelett, der Anibus, das Alien und das Nilpferd.

Veronica Ferres, Jochen Schropp, Sylvie Meis, Wigald Boning und Vicky Leandros bereits enttarnt: Sie alle steckten unter einem Kostüm von "The Masked Singer". Im Finale geht es für die übrigen Teilnehmer um's Ganze: In der ersten Runde müssen die Finalisten je einen Song perfomen. Danach wird bereits ein Star seine Maske lüften müssen. Die vier letzten Teilnehmer treten dann in Duellen gegeneinander an. Anschließend müssen die jeweiligen Sieger in einem letzten Gesangsduell noch einmal ihr Talent unter Beweis stellen.

Tom Beck, Sieger der Frühjahrsstaffel von "The Masked Singer", unterstützt Sonja Zietlow und Bülent Ceylan nicht nur im Rateteam, sondern wird auch den Sieger Pokal an den Gewinner übergeben.

Welche Promis unter den verbliebenen Kostümen stecken könnten, wird vor dem Finale heiß diskutiert. Fans sind sich einig: Diese Promis könnten unter den Kostümen stecken.

Die Erdmännchen