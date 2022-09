Queen-Tod: Königsgemahlin Camilla meldet sich zu Wort

Königsgemahlin Camilla hat der gestorbenen Queen Elizabeth II in einer emotionalen Videobotschaft Tribut gezollt. "Sie war immer Teil unseres Lebens", sagte die Ehefrau des neuen britischen Königs Charles III in einer aufgezeichneten Videobotschaft, aus der die britische Nachrichtenagentur PA bereits vor der Ausstrahlung zitierte. Sie sei nun 75 Jahre alt und könne sich an niemand anderen an der Spitze erinnern, sagte Camilla.

Queen Elizabeth II war am Donnerstag, den 8. September, auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Mit einer Regentschaft von mehr als 70 Jahren war sie die am längsten herrschende Monarchin auf dem britischen Thron jemals.