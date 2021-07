Queen-Jubiläum: 1000 Schiffe auf der Themse

Kurz nach 16 Uhr legte die königliche Barkasse unter musikalischer Begleitung der "Wassermusik" von Georg Friedrich Händel ab. Händel hatte diese 1717 im Auftrag des britischen Hannoveraner-Königs Georg I. komponiert. Auch die Familie Middleton durfte auf einem Schaufelrad-Dampfer nahe dem königlichen mitfahren.

Das Schiff der Königin passierte auf der elf Kilometer langen Fahrt auf der Themse 14 Brücken. Die Queen holte sich in der Zwischenzeit eine Stola, die Luft an Bord des offenen Schiffes war kalt. Doch die 86-Jährige trotzte der schlechten Witterung majestätisch. Um 17:05 Uhr kamen die ersten Boote bei der Tower Bridge an, als das Schiff der Königin die berühmte Brücke erreichte, öffnete sich das Wahrzeichen zum Gruß. Um 17:30 Uhr legte die "Spirit of Chartwell" nahe der Tower Bridge an. Zusätzlich zum eisigen Wind begann es auch wieder zu regnen. Bei Nebel und Regen beendeten die restlichen Boote ihre einzigartige Fahrt.

Die Schiffsparade endete kurz nach 18 Uhr und KURIER-Redakteur Konrad Kramar beobachtete: Kaum passierte die königliche Familie die Tower Bridge, wurde der Regen noch stärker und es wurde langsam sogar den wasserfesten Briten zu viel. Sie strömten in Scharen zurück von der Themse irgendwohin ins Trockene, wahrscheinlich auf einen Pimm`s.

Für die Königin gibt es nach diesem turbulenten Tag keine Verschnaufpause: Am Montag, den 4. Juni, folgt ein Konzert vor dem Buckingham Palast mit internationalen Superstars und am 5. Juni wird die 86-Jährige den Gottesdienst in der St. Paul`s Cathedral besuchen.