Queen-Enkelinnen verabschieden sich mit emotionalen Worten von ihrer "Matriarchin"

Mit emotionalen Worten haben sich die Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie von ihrer Großmutter verabschiedet. "Wie so viele dachten wir, du würdest für immer hier sein. Und wir vermissen dich furchtbar", schrieben die Töchter von Prinz Andrew in einem am Samstag veröffentlichten Brief an ihre "liebste Grannie". "Du warst unsere Matriarchin, unsere Führungsfigur, die liebende Hand auf unserem Rücken, die uns durch diese Welt führte", hieß es in dem Schreiben.