Queen dreht eine Runde im Wohnmobil

Normalerweise ist Queen Elizabeth II. Paläste und Kutschen gewöhnt, aber die britische Monarchin kann auch einem Wohnmobil etwas abgewinnen. Bei einer 200 Meter langen Runde in einem solchen Gefährt der Marke Bailey of Bristol seien die Königin und ihr Mann Prinz Philip am Donnerstag sehr beeindruckt von dem Wohnmobil und seiner modernen Ausrüstung gewesen, sagte der führende Manager Nick Howard. Die Queen habe gelobt, es fühle sich an wie "ein echtes zweites Zuhause".