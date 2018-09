Pussy, Honey, Bambi & Klopfer: Die Kult-Namen der Bond-Girls

Was wäre James Bond ohne seine Bond Girls! Ganze 75 Girls hat 007 seit seinem ersten Auftrag in "James Bond 007 jagt Dr. No" rumgekriegt. 007 und seine Mädchen gehen Hand in Hand. Neben der Fähigkeit, in einem Bikini gut auszusehen, haben Bond-Mädchen auch die kreativsten Namen.

Der gewisse Extrakick

Von dem Augenblick an, als Honey Rider in ihrem weißen Bikini vor dem jungen James Bond aus dem Meer stieg, bis hin zur brandgefährlich bösen Frau wie Grace Jones waren es stets die Frauen mit ihre kultig-amüsanten Namen, die den Bond-Filmen den gewissen Extrakick verliehen. Manche waren süß, manche unschuldig, einige mörderisch und einige dumm. "Goodnight" war beispielsweise eines der dümmsten Bond-Girls während die japanische Agentin Kissy Suzuki wohl die farbloseste war.