Im Hause Brangelina passiert nichts ohne Angelina Jolies Wohlwollen. Ob es um Filmrollen geht oder seine Aufgaben als Vater – Brad Pitt gibt zu: "Das Beste, was ich je getan habe, ist sicherzustellen, dass meine Kinder eine gute Mutter haben. Ich will ihre Zustimmung. Angie ist eine Macht, sie kümmert sich wirklich. Ich will, dass sie stolz ist auf ihren Mann."



Auch in Ryan Goslings Beziehung hat die Frau die Hosen an. Eva Mendes soll dem Schauspieler sogar diktieren, wie er sich kleiden soll. "Eva kauft Ryans Kleidung ein und sagt ihm, was er anziehen soll", erzählte ein Insider gegenüber "Showbizspy". "Sie sucht ihm sogar die Knöpfe für seine Hemden aus."

Bei den Beckhams sagt Victoria, wo's langgeht. Ein Beispiel: Als sich Becks einen coolen Hipster-Bart wachsen lassen wollte, hatte Posh etwas dagegen: "Ich war gerade in Miami, als Victoria ein Bild von mir sah und meinte 'Ich küsse dich auf keinen Fall, ehe du das nicht abrasiert hast.'" David spurte und sagte "adios" zur Gesichtsbehaarung.

Der ehemalige "Sexiest Man Alive" Channing Tatum widerspricht seiner Frau Jenna Dewan Tatum ebenfalls nur ungern - zumindest, was die Einrichtung anbelangt. "In unserem neuen Haus haben wir einen größeren Kleiderschrank als wir vorher hatten, aber der arme Chan hat nur ein Fach, mir gehört der Rest des Schrankes", erzählte Jenna dem Magazin "People".

Benji Madden soll der 8 Jahre älteren Cameron Diaz völlig untergeben sein. Das finden zumindest die Kumpels des Rockstars. "Seine Freunde ärgern ihn, dass er ein Pantoffelheld sei. Sie nennen ihn Señor Diaz und lachen darüber, dass er nun so ein VIP ist. Er hasst es", verriet ein Insider dem "OK!"-Magazin.

Bei Jennifer Garner und Ben Affleck hat Garner die Hosen an. "Jen ist sehr streng. Sie behandelt Ben schon fast wie ein Kind und zwingt ihn, Regeln und Vorschriften zu befolgen", erzählte vor einiger Zeit ein Insider. "Sie weiß, dass seine Karriere einen sozialen Aspekt hat, aber sie kontrolliert ihn sehr genau."

In "Grey's Anatomy" gab Eric Dane den Frauenschwarm "Dr. Mark Sloan". Privat ist er Mime jedoch ein echter Pantoffelheld. Zu Hause hat nämlich, wie er selbst zugibt, seine Frau Rebecca Gayheart das Sagen: "Da ist definitiv meine Frau am Steuer. Sie hat – könnte man sagen – die Hosen an."

Auch Schmusesänger Seal dürfte ganz schön unter der Fuchtel seiner Ex Heidi Klum gestanden haben, als er noch mit ihr verheiratet war. "Ich plane eigentlich für alle mit, auch für meinen Mann“, hatte Klum 2011 behauptet und über Seal gelästert: "Mein Mann kann sich immer nur auf ein Ding konzentrieren."

Der deutsche Schauspieler Heiner Lauterbach erzählte der "AZ", über die Beziehung mit seiner Frau Viktoria: "Mein Leben mag jetzt spießig sein, das eines Pantoffelhelden. Aber für mich hat es große Vorteile. Ich lebe gesünder, bin häufiger und wahnsinnig gerne zu Hause, habe mehr Zeit für meine Kinder als früher. Ich fühle mich geborgen in diesem Leben."